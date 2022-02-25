Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении доступа» к Facebook

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Роскомнадзор «частично ограничил доступ» к социальной сети Facebook, которую Генпрокуратура России признала причастной к нарушению прав и свобод россиян. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ограничение доступа объяснили тем, что 24 февраля Facebook ограничил аккаунты четырех российских СМИ — телеканала «Звезда», РИА Новости, «Ленты.ру» и «Газеты.ру». Всего, по данным ведомства, с октября 2020 года было зафиксировано «23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ» со стороны Facebook.

Как сообщало РИА Новости, Facebook наложил ограничения на страницу агентства сроком на 90 дней из-за распространения «ложной информации». Что это за информация, не уточнялось.

По той же причине Facebook ввел ограничения против аккаунта «Звезды». Сам телеканал сообщил, что это произошло после публикации новостей по официальным сообщениям Минобороны России по «военной операции» в Украине. Сейчас на превью одной из таких заметок в фейсбуке размещено предупреждение «Частично ложная информация. Рассмотрено независимыми экспертами по проверке фактов».

В марте 2021 года Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter из-за отказа соцсети удалять запрещенный контент. В мае ведомство объявило, что прекращает замедлять твиттер в фиксированных сетях и связанных с ними сетях Wi-Fi, а замедление сохранится только на мобильных устройствах.

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