Кадыров рассказал о гибели двух чеченских военных в Украине. Ульяновский губернатор сообщил о смерти двух военнослужащих ВДВ

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Два уроженца Чечни погибли во время войны в Украине, еще шестеро — получили ранения разной степени тяжести, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии», — заявил глава Чечни, напомнив, что военнослужащие республики готовы выполнять «любые приказы».

Кадыров снова призвал российские власти «переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов» в Украине, а украинских военных — «стать с войсками России плечом к плечу».

Обновлено. Двое военнослужащих из 31-й бригады ВДВ погибли в Украине, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Имена погибших он не назвал.

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Россия проводит «военную спецоперацию» в Украине с 24 февраля. Минобороны РФ, сообщая о ходе военных действий, не отчитывается о погибших военнослужащих. Факт потерь российская армия признала лишь на четвертый день войны, не назвав число погибших и отметив, что потерь «многократно» меньше, чем у украинцев.

О гибели отдельных российских военнослужащих становится известно из сообщений руководителей регионов. Впервые гибель российского военного на войне в Украине официальные лица подтвердили 26 февраля. Тогда глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшего офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. В свою очередь глава Калмыкии Бату Хасиков и губернатор Курской области Роман Старовойт рассказали о смерти сержантов контрактной службы Константина Манджиева и Андрея Ильина.

По данным Минобороны Украины на 28 февраля, погибли уже около 5300 россиян. О количестве погибших среди своих военных Украина регулярно не сообщает.

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Война Российское вторжение в Украину. Шестой день. Онлайн «Медузы»

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