Глава Калмыкии сообщил о гибели военного в Украине

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Сержант контрактной службы российской армии Константин Манджиев из Калмыкии погиб «при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса». Об этом в своем инстаграме сообщил глава республики Бату Хасиков.

Константин выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости. Эта профессия всегда была и остается особенно почетной в нашей республике.

Приношу семье погибшего героя глубочайшие соболезнования. Жители России и Калмыкии разделяют вашу скорбь! Константин Манджиев навсегда останется примером мужества и встанет в один ряд с лучшими воинами нашего народа.

Минобороны России, комментируя ход «военной спецоперации» в Украине, не сообщает о погибших военнослужащих. Сам факт потерь российская армия признала лишь на четвертый день войны, не назвав число погибших и заявив, что потерь «многократно» меньше, чем у украинцев. Минобороны Украины 28 февраля заявило, что погибли уже около 5300 россиян. О количестве погибших среди своих военных Украина регулярно не сообщает.

Впервые гибель российского военнослужащего на войне в Украине российские власти подтвердили 26 февраля. Тогда глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшего офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

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