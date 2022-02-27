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Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье российского офицера и уроженца республики Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе «спецоперации» в Украине.

Пост о гибели Гаджимагомедова был опубликован в официальном инстаграме Меликова 26 февраля. Это первое сообщение официального лица РФ о потерях среди российских военных в Украине.

«С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана», — говорится в сообщении.

Глава Дагестана не раскрыл обстоятельства смерти Гаджимагомедова. По данным «Агентства», погибший служил в полку ВДВ и был сыном замминистра внутренних дел Ингушетии Энгельса Гаджимагомедова.

С 24 февраля Минобороны России ни разу не сообщало о потерях российский войск в ходе военных действий в Украине (такие данные в России засекречены). Утром 26 февраля Офис президента Украины заявил о 3500 погибших российских военнослужащих, еще около 200, как утверждается, попали в плен. Независимого подтверждения этим данным нет.

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