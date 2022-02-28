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Минобороны Украины заявило, что потери российских вооруженных сил за время войны составляют приблизительно 5300 человек. В сообщении не уточняется, входят ли в это число раненые и пленные. Независимого подтверждения этой информации нет.

В ведомстве подчеркнули, что публикует ориентировочные данные, которые могут уточняться. «Информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день», — сказано в заявлении.

Данных о собственных потерях Минобороны Украины не привело.

Минобороны России не сообщает о количестве потерь в ходе своей «спецоперации» в Украине. Сам факт гибели российских военнослужащих российские военные признали лишь на четвертый день войны, заявив, что потерь «многократно» меньше, чем у украинцев.