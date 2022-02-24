Национальная полиция Украины решила выдать оружие ветеранам органов внутренних дел

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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко распорядился о том, чтобы ветеранам органов внутренних дел выдали оружие. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как объяснила Нацполиция, процедура выдачи оружия «максимально упростится» из-за вторжения России и введения военного положения в Украине.

«Выдача оружия ветеранам направлена на усиление деятельности правоохранительных органов в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины», — говорится в сообщении.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В своем обращении Путин заявил, что в планы российских властей не входит оккупация украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский расценил действия Путина как желание уничтожить страну и призвал Запад создать «антипутинскую коалицию».

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о ракетных ударах по Киеву, Харькову и Днепру. Позже он со ссылкой на данные полиции заявил о погибших в Мариуполе, Одесской и Херсонской областях. В Минобороны России отрицают удары по украинским городам.

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