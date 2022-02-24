Матвиенко: россияне, выступающие против войны с Украиной, думают «о своих сиюминутных проблемах»

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко раскритиковала россиян, которые выступают против «специальной военной операции» в Украине, заявив, что они думают о «своих сиюминутных проблемах», а не о безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Матвиенко ответила на вопрос журналистов о жителях страны, призывающих прекратить войну, в том числе деятелях культуры.

Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия России направлены на «защиту мира», а украинцы для россиян — братский народ. Он попросил граждан Украины «не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями», которые, по его словам, действуют по приказу Вашингтона и Брюсселя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «спецоперацию» попыткой предотвратить глобальную войну.

Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны. А война, кто не знает, велась восемь лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. Он объяснил ее защитой населения региона от «геноцида» и заявил, что Россия будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины». Как объяснили в Кремле, речь идет о «нейтрализации военного потенциала» и «зачистке Украины от нацистов».

Против войны выступили писатели, комики, музыканты, журналисты и другие знаменитости. По всему миру проходят акции протеста с требованием прекратить войну. В России протестующих задерживают.

По данным украинских властей, в результате российских ударов погибли более 40 военнослужащих и до 10 мирных жителей.

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