В России начали задерживать участников антивоенных пикетов

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Полиция Екатеринбурга задержала пятерых человек, вышедших на одиночные пикеты против войны России с Украиной, сообщает Znak.com.

Жители города в разное время выходили с антивоенными плакатами к администрации Екатеринбурга, памятнику Ленину на площади 1905 года, зданию правительства и Главпочтампту, пишет издание Itʼs My City. Среди задержанных — юрист Сергей Тиунов и активистка Екатерина Сурсякова.

На задержанных составили административные протоколы о нарушении порядка проведения митингов, по которым им могут грозить обязательные работы, штраф до 150 тысяч рублей или арест на срок до 30 суток.

В Москве также задержана правозащитница Марина Литвинович, которая собиралась выйти на антивоенную акцию. Ее доставили в ОВД.

В Томске несколько местных жителей вышли на антивоенные пикеты на Новособорную площадь города и тоже были задержаны, пишет издание VTomske.ru.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». Украинские города подверглись ракетным обстрелам. МВД Украины сообщало о жертвах и раненых. В Минобороны РФ утверждают, что точечно выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии, не угрожая мирному населению. Пограничная служба Украины заявила, что российские военные при поддержке Беларуси атаковали госграницу в пяти областях страны - Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской, — а также со стороны Крыма.

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