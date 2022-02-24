Байден анонсировал «сокрушительные» санкции против России

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Страны «Большой семерки» договорились о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину. Об этом написал в твиттере президент США Джо Байден.

Он заявил, что провел переговоры с лидерами стран G7, которые «согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности».

23 февраля США объявили о санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР. Под них попали госкорпорация ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, их дочерние структуры (включая футбольный клуб ЦСКА) и сыновья трех российских высокопоставленных чиновников.

Также санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР ввели Евросоюз, Австралия, Канада, Япония. Под европейские ограничения попал 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание ДНР и ЛНР, а также российские пропагандисты, военные и чиновники.

24 февраля, после вторжения России в Украину, Великобритании заявила о новых санкциях, в рамках которых, в частности, запретила полеты «Аэрофлота».

Россия развязала войну с Украиной. Онлайн «Медузы»

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

Россия развязала войну с Украиной. Онлайн «Медузы»

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

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