«Вы нам не враги». Байден обратился к россиянам из-за ситуации вокруг Украины

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США и НАТО не угрожают россиянам и не собираются дестабилизировать Россию. Об этом в ходе своего выступления по ситуации вокруг Украины заявил президент США Джо Байден. Его речь транслировали на ютьюб-канале Белого дома.

«Ни США, ни НАТО не представляют угрозы для России. Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России, вы нам не враги. Я не верю, что кто-либо хочет разрушительной войны против Украины», — заявил Байден.

При этом президент США отметил, что возможность вторжения России в Украину остается. По его данным у украинских границ сосредоточено более 150 тысяч военных.

Комментируя сообщения Минобороны РФ о возвращении части российских военных с учений у границ Украины, Байден сказал, что США еще предстоит проверить информацию об этом. «Это было бы хорошо, но мы еще не удостоверились в этом», — сказал он.

Вашингтон, по словам Байдена, готов к любому развитию событий: и к дипломатии, и к решительному ответу в случае нападения, в том числе путем санкций. При этом он подчеркнул, что США по-прежнему привержены пути дипломатии и верят в возможности мирного решения кризиса.

«Нам следует дать дипломатии все шансы для того, чтобы добиться успеха [в урегулировании ситуации]», — заявил Байден.

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С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск у границ Украины, из-за чего западные страны опасаются вторжения. Власти РФ объясняют перемещения войск учениями и утверждают, что не собираются ни на кого нападать.

Американская разведка и военные, по данным западных СМИ, предупредили страны НАТО, что предполагаемое вторжение может начаться 16 февраля. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что США не могут предсказать точную дату.

На фоне кризиса США, Великобритания, Нидерланды и другие страны рекомендовали своим гражданам не посещать Украину или покинуть ее территорию.

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