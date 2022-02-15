Минобороны России объявило о возвращении части военных с учений. Но далеко не всех

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15 февраля подразделения Западного и Южного военных округов выполнили задачи в рамках учений и готовятся вернуться в воинские гарнизоны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Подразделения, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Игорь Конашенков отметил, что российские военные продолжают учения, в которых участвуют «все военные округа, флоты и ВДВ». В частности, войска Восточного военного округа и ВДВ участвуют в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость», которые завершатся 20 февраля.

«В оперативно-важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация», — сказал Конашенков.

Заявление официального представителя Минобороны России Минобороны России

Российский рубль и акции отреагировали ростом на сообщения о завершении части учений. За несколько минут курс российского рубля вырос к доллару и евро более чем на 1 рубль — до 75,6 рублей за доллар и до 85,7 рублей за евро. К 11:13 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 3574,27 пункта (+2,67%), индекс РТС — до 1485,41 пункта (+4,16%).

14 февраля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что часть учений, проводимых в России, «подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время».

Учения Южного военного округа проходили на 15 полигонах в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии. В учениях задействовали противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Хризантема-С» и различные артиллерийские установки. Где проходили учения Западного военного округа, до конца неясно. В начале февраля Минобороны объявило, что проведет в Воронежской области учения с привлечением авиации и средств ПВО.

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