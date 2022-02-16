ФСИН купит устройства для защиты информации от несанкционированного доступа. После утечки видео с пытками заключенных

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупит «средства защиты информации от несанкционированного доступа для работы с конфиденциальной информацией». Ведомство готово заплатить за них не менее 252 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, первым на нее обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».

Тендер проводит Главный центр инженерно-технического обеспечения ФСИН. Он закупает 10,8 тысячи «аппаратных комплексов средств доверенной загрузки доступа». Среди функций, которые они должны выполнять, идентификация пользователей, регистрация событий в системе и уничтожение содержимого файлов при их удалении.

Глава отдела консалтинга и аудита компании Angara Security Александр Хонин пояснил РБК, что закупаемые устройства могут быть «неким усилением системы защиты от несанкционированного доступа». «Они обеспечивают уверенность, что загружается легитимная операционная система и доступ к ней имеет только легитимный пользователь», — пояснил он.

Хонин предположил, что ФСИН хочет поменять решение для защиты информации или усилить существующее. Ведущий эксперт по информационной безопасности IT-компании КРОК Дмитрий Старикович считает, что ведомство может проводить закупку, чтобы обеспечить требования законодательства об информационной безопасности.

Осенью 2021 года правозащитный проект Gulagu.net опубликовал несколько видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1.

Правозащитники заявили, что получили 40 гигабайт видеозаписей пыток от Сергея Савельева, который, отбывая тюремное заключение, администрировал камеры наблюдения в больнице. После публикации видео Савельев попросил политическое убежище во Франции. В России его обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации и объявили в розыск, но позднее дело было закрыто.

После записей из саратовской больницы Gulagu.net также стал публиковать видео с пытками заключенных в других регионах России. По фактам пыток было возбуждено около 20 уголовных дел. Своих должностей лишились глава саратовского управления ФСИН и директор ФСИН России. В Госдуму внесли два законопроекта об ужесточении наказания за пытки.

Интервью Сергея Савельева

«Единственное, чего они хотят, — это заткнуть мне рот» Интервью бывшего заключенного Сергея Савельева, который передал правозащитникам видео пыток в колониях. А в итоге сам стал мишенью для силовиков

Интервью Сергея Савельева

«Единственное, чего они хотят, — это заткнуть мне рот» Интервью бывшего заключенного Сергея Савельева, который передал правозащитникам видео пыток в колониях. А в итоге сам стал мишенью для силовиков

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