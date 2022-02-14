Людмила Нарусова внесла в Госдуму новый законопроект о борьбе с пытками. Он предполагает выделение пыток в отдельную статью УК
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Сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму пакет законопроектов о противодействии пыткам. Об этом она сама рассказала РИА Новости.
Нарусова предлагает дополнить уголовный кодекс статьей 286.2 «Применение пытки» и наказывать за это преступление лишением свободы на срок от трех до десяти лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 15 лет.
Поправки, предложенные Нарусовой, также предполагают запрет на использование показаний, полученных под пытками. По мнению сенатора, это «обессмыслит» применение пыток.
Как отмечает автор законопроекта, одной из главных причин использования оперативниками насилия является их заинтересованность в «демонстрировании раскрытия преступления по делам, где нет весомых доказательств вины, но для повышения показателей бывает достаточно выбить признания, в том числе у невиновных». «При этом оперативники и нередко следователи учитывают сложившуюся практику передоверия судьями полученным на предварительном следствии признаниям, несмотря на отказ обвиняемых в суде от этих показаний, жалобы на пытки, слабость и противоречивость доказательств», — отмечается в пояснительной записке.
Дума 17 февраля будет рассматривать в первом чтении другой законопроект о борьбе с пытками, внесенный депутатами от «Единой России» в конце 2021 года. Этот документ не предполагает выделение пыток в отдельную статью, а лишь предлагает расширить статьи о превышении должностных полномочий и о принуждении к даче показаний. Из-за этого правозащитные организации подвергли его критике.