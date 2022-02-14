Людмила Нарусова внесла в Госдуму новый законопроект о борьбе с пытками. Он предполагает выделение пыток в отдельную статью УК

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Сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму пакет законопроектов о противодействии пыткам. Об этом она сама рассказала РИА Новости.

Нарусова предлагает дополнить уголовный кодекс статьей 286.2 «Применение пытки» и наказывать за это преступление лишением свободы на срок от трех до десяти лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 15 лет.

Поправки, предложенные Нарусовой, также предполагают запрет на использование показаний, полученных под пытками. По мнению сенатора, это «обессмыслит» применение пыток.

Дума 17 февраля будет рассматривать в первом чтении другой законопроект о борьбе с пытками, внесенный депутатами от «Единой России» в конце 2021 года. Этот документ не предполагает выделение пыток в отдельную статью, а лишь предлагает расширить статьи о превышении должностных полномочий и о принуждении к даче показаний. Из-за этого правозащитные организации подвергли его критике.

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