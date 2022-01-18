Gulagu.net опубликовал первую часть видеоархива с издевательствами над заключенными в колониях Омской области

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Проект Gulagu.net опубликовал в своем ютьюб-канале первую часть видеоархива с кадрами издевательств над заключенными в учреждениях УФСИН России по Омской области. В ней показаны кадры из карантинного отряда региона.

По словам правозащитников, они получили возможность наблюдать за происходящим в учреждениях ФСИН в онлайн-режиме в течение двух недель и установили, что «в карантине омской колонии действует тоталитарная система по подавлению воли вновь прибывших заключенных».

Опубликованные эпизоды были записаны 1-14 ноября 2021 года. На первых видео заключенные сидят на тумбочках в одном из помещений колонии и учат правила внутреннего распорядка. По данным Gulagu.net, им запрещено ходить и разговаривать между собой, они должны вставать по стойке «смирно», если в помещение заходит сотрудник ФСИН или «капо» — другие осужденные, сотрудничающие с администрацией колонии.

Последние ролики свидетельствуют о том, что заключенные работают даже по выходным. В видео утверждается, что это происходит под угрозой пыток.

Проект назвал происходящее «гигантским научным экспериментом по отработке модели тоталитарного подавления воли с помощью пыток и угрозы применения изнасилования в извращенной форме». Как сообщает Gulagu.net со ссылкой на рассказы бывших заключенных этой же колонии, более 500 осужденных подвергались там пыткам и изнасилованиям, которые записывали сотрудники ФСИН и «капо» на служебные видеорегистраторы, а затем передавали руководителю учреждения.

«Во многом то, что происходило в омских колониях и СИЗО, напоминает видео из пыточной саратовской ОТБ-1», — отмечает Gulagu.net.

В октябре 2021 Gulagu.net опубликовал несколько видео с изнасилованиями и пытками заключенных в Саратовской туберкулезной больнице № 1. После публикации Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, главу управления ФСИН в Саратовской области отправили в отставку.

В ноябре президент РФ Владимир Путин уволил директора ФСИН России Александра Калашникова. Его место занял бывший заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев. Неофициально увольнение Калашникова связывали с насилием в колониях.

В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти. Их предложили отнести к категории особо тяжких преступлений и наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

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