В России отменен карантин для контактировавших с больными COVID-19

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Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Пункты о карантине для контактных лиц признаны «утратившими силу».

Этим же постановлением устанавливается, что лечившихся от ковида как в стационаре, так и амбулаторно, будут выписывать без контрольного ПЦР-теста, если лечение продолжалось более семи дней. При меньшем сроке лечения для выписки по-прежнему будет нужен отрицательный ПЦР-тест.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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Отменить семидневную изоляцию для контактировавших с больным коронавирусной инфекцией 3 февраля предложил президент РФ Владимир Путин. Он сослался на «особенности течения болезни, связанной с омикроном». Предполагается, что у этого варианта коронавируса короткий инкубационный период.

Карантин на семь дней для контактировавших с больными COVID-19 был введен во второй половине января, до этого изоляцию нужно было соблюдать 14 дней.

4 февраля сообщалось, что в Москве перестали требовать контрольный ПЦР-тест для выписки болевших ковидом. В департаменте здравоохранения Москвы тогда от комментариев воздержались.

В России с 21 января ежедневно фиксируют рекорды суточной заболеваемости ковидом. По данным на 5 февраля, за прошедшие сутки выявили более 177 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

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