В России карантин по коронавирусу сократят до семи дней

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Срок карантина для заболевших новой коронавирусной инфекцией будет сокращен с 14 дней до одной недели. Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России.

В случае необходимости, добавила Голикова, сроки карантина могут быть вновь пересмотрены.

Также, сообщает «Интерфакс», вице-премьер рассказала, что из-за штамма омикрон дома-интернаты переводятся в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала. В регионах, добавила она, планируется привлекать волонтеров к организации горячих линий помощи на дому, включая доставку продуктов, лекарственных препаратов, а также к работе call-центров.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на заседании Координационного совета, что власти города решили продлить до 1 апреля режим самоизоляции для пожилых жителей, не сделавших прививку. На такой же срок продлевается и распоряжение о переводе на удаленную работу 30% сотрудников.

Роспотребнадзор объяснял на своем сайте необходимость 14-дневного карантина тем, что этот срок соответствует «инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы».

В России за прошедшие сутки выявлено 31 252 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 8342 случая в Москве.

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