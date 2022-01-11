Россия находится в переломной точке, число ежедневных случаев может стать шестизначным Как на заседании правительственного штаба обсуждали омикрон. Кратчайший пересказ

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В Москве 11 января состоялось заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. На нем выступили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вот что они сказали.

Сейчас омикрон зарегистрирован в 13 субъектах федерации, его завозят, в основном, из ОАЭ, Великобритании и Турции. В Москве процент заболевших этим штаммом быстро увеличивается, в течение 7-10 дней будем наблюдать значительный рост. Вероятно, мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, которая была в предыдущие волны. Пессимистичный прогноз при неблагоприятном развитии и несоблюдении требований — шестизначное число случаев в день по всей России. Имеет смысл к этому готовиться, так как омикрон на самом деле заразнее, чем все предыдущие варианты. Сейчас мы находимся в переломной точке, когда решается вопрос, как будет развиваться ситуация. Инкубационный период у омикрона короткий, заразным человек может быть уже через сутки-двое. При любом ухудшении самочувствия надо сидеть дома, работодатели должны не пускать на работу больных сотрудников. К сожалению, это неправда, что омикрон дает не столь тяжелое течение, как дельта.

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Фото на обложке: Александр Астафьев / Reuters / Scanpix / LETA