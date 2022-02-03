Путин рассказал об идее отменить карантин для тех, кто контактировал с больными COVID-19

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в правительстве России обсуждают предложение отменить карантин для людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Об этом президент сказал на онлайн-встрече с членами «Деловой России».

По словам президента, такое предложение появилось с учетом особенности течения болезни, связанной с вариантом коронавируса омикрон. Путин рассказал, что недавно вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала эту проблему с работодателями и профсоюзами, у которых есть свои опасения на этот счет.

«Общий вывод такой: даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность».

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

На этой же встрече Путин сообщил, что в России не планируют вводить локдаун из-за коронавируса. «Только вчера вечером, довольно поздно, мы обсуждали эту тему с председателем правительства [Михаилом Мишустиным]. Расстались с ним где-то уже, наверное, во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — сказал Путин.

Обновление. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что карантин для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом, будет отменен. «Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

В январе в России сократили срок карантина после контакта с больным коронавирусной инфекцией с 14 до 7 дней. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это «оптимизацией подходов к карантину». При этом она допускала, что при необходимости срок карантина могут снова увеличить.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!