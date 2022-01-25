В России срок карантина после контакта с больным COVID-19 сократили до семи дней

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В России вступило в силу постановление главы Роспотребнадзора, которое сокращает срок изоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19, с 14 до семи дней. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

О том, что в России вдвое сократят срок изоляции по коронавирусу, 18 января анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это «оптимизацией подходов к карантину». Голикова добавила, что при необходимости срок карантина могут снова увеличить.

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Роспотребнадзор ранее объяснял, что 14-дневный карантин соответствует «инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы».

В России сейчас, по всей видимости, распространяется штамм коронавируса омикрон. Его инкубационный период, как говорила в январе глава Роспотребнадзора Анна Попова, составляет от двух до пяти дней.

На фоне распространения омикрона суточная заболеваемость COVID-19 в России пять дней подряд обновляет рекорды. 25 января по всей стране выявили 67 809 новых случаев коронавируса.

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Так мягче омикрон, чем дельта, или нет? У ученых наконец есть данные, которые позволяют делать надежные выводы Чем инфекция отличается на клеточном уровне, тоже стало понятнее

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