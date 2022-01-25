В России выявили 67 809 новых случаев COVID-19 за сутки. В Москве впервые за последнее время снизилась заболеваемость

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По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России за прошедшие сутки зафиксировано 67 809 новых случаев коронавирусной инфекции. Это очередной рекорд суточной заболеваемости с начала пандемии.

В Москве за сутки выявлено 18 935 заболевших ковидом, днем ранее сообщалось о 19 509 новых случаев. Суточная заболеваемость в Москве снизилась впервые с середины января.

Всего в России с начала пандемии ковидом заболели 11 241 109 человек. Всего умерли 327 448 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, из них 681 человек умер за прошедшие сутки.

Суточная заболеваемость ковидом обновляет рекорды с начала пандемии пятый день подряд.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на фоне всплеска заболеваемости изменил форму подачи ежедневных сводок в телеграм-канале. Теперь штаб не публикует в телеграме сводку по регионам о заразившихся за сутки, но появились сведения о госпитализации и именно они занимают первое место в инфографике. На сайте стопкоронавирус.рф статистика по-прежнему публикуется в привычном виде.