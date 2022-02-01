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Из-за омикрона у больниц и поликлиник по всей России выстроились длинные очереди. Люди вынуждены на улице ждать приема врача

Источник: Meduza

В России — рекордный с начала пандемии подъем заболеваемости COVID-19. В стране почти две недели ежедневно обновляется максимум заболевших. 1 февраля число новых случаев ковида превысило 125 тысяч, хотя 15 января их было 27 тысяч. Из-за этого по всей России резко возросла нагрузка на медработников, а перед больницами и поликлиниками выстроились длинные очереди. Их фотографии стали массово появляться в соцсетях и СМИ 31 января. Люди с симптомами простуды часто не могут дозвониться и вызвать врача на дом, поэтому вынуждены ждать на улице, чтобы попасть на прием или сдать ПЦР-тест. В некоторых случаях время ожидания в очереди достигает четырех-пяти часов. На фоне наплыва пациентов в больницах и поликлиниках стали продлять режим работы, увеличивать количество пунктов ПЦР-тестирования, приостанавливать диспансеризацию. Вот как выглядят очереди в учреждения здравоохранения в разных городах России.

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Ярославль

Рязань

Уфа

Уфимцы ждут приёма врача в очередях на улице
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Пермь

Красноярск

Красноярский врач показал огромные очереди в поликлинике
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