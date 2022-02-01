В России вновь рекорд суточной заболеваемости ковидом — 125 836 случаев. Число госпитализаций выросло почти вдвое
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По состоянию на утро 1 февраля в России зарегистрированы 125 836 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 986 913 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.
Рекордные показатели суточной заболеваемости фиксируются ежедневно с 21 января на фоне распространения в России варианта коронавируса омикрон.
Больше всего заболевших в Москве (+21533 человека за сутки), Петербурге (+13619) и Подмосковье (+11475).
Всего по стране за день с ковидом госпитализированы 17 487 человек. Накануне оперштаб сообщал о 9090 госпитализациях.
За минувшие сутки от вируса умерли 663 человек, а всего с начала пандемии — 332 012 человек.
Выздоровели в общей сложности 10 288 582 человека, в том числе 40 301 пациент за последние 24 часа.