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По состоянию на утро 1 февраля в России зарегистрированы 125 836 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 986 913 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

Рекордные показатели суточной заболеваемости фиксируются ежедневно с 21 января на фоне распространения в России варианта коронавируса омикрон.

Больше всего заболевших в Москве (+21533 человека за сутки), Петербурге (+13619) и Подмосковье (+11475).

Всего по стране за день с ковидом госпитализированы 17 487 человек. Накануне оперштаб сообщал о 9090 госпитализациях.

За минувшие сутки от вируса умерли 663 человек, а всего с начала пандемии — 332 012 человек.

Выздоровели в общей сложности 10 288 582 человека, в том числе 40 301 пациент за последние 24 часа.

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