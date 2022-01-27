В Европе (опять!) снимают антиковидные ограничения. Хотя заболеваемость бьет рекорды и еще даже не достигла пика Почти все привились — и власти считают, что запреты больше не нужны
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В большинстве стран Европы — рекордная заболеваемость коронавирусом на фоне распространения омикрона: на континенте суммарно фиксируют более полутора миллионов новых случаев в день. При этом в некоторых странах уже начинают смягчать ограничения для граждан, хотя раньше это делали только на спаде заболеваемости. Власти, в основном, объясняют свои решения тем, что с учетом большого количества привитых людей системам здравоохранения не грозит перегрузка. Вот что там присходит.
Австрия: отменяет локдаун для невакцинированных
Население: 8,9 миллиона
Ежедневное количество новых случаев: 25,8 тысячи; продолжает расти
В Австрии с 31 января перестанет действовать один из самых жестких в Европе локдаунов для непривитых. С середины ноября тем, кто не вакцинировался, разрешалось выходить из дома только в продуктовый магазин, аптеку или на прогулку. Власти объяснили отмену режима тем, что более не ожидают перегрузки больниц и отделений интенсивной терапии.
При этом на следующий день после отмены локдауна в Австрии вступит в действие закон об обязательной вакцинации — первый в своем роде в Европе. В правительстве пообещали, что письменно известят каждое домохозяйство страны о новых требованиях, чтобы у каждого была возможность привиться. До сих пор вакцинацию не прошли около полутора миллионов австрийцев.
С середины марта полиция начнет проверять у людей наличие сертификата о вакцинации, штраф за его отсутствие составит до 600 евро. От обязательной прививки освобождены дети и подростки, беременные женщины, недавно переболевшие и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Дания: снимает все ограничения внутри страны
Население: 5,9 миллиона
Ежедневное количество новых случаев: 40,0 тысячи; продолжает расти
Правительство Дании обратилось к парламенту с предложением с 1 февраля отменить все внутренние ограничения, ранее введенные из-за омикрона. Предполагается, что рестораны и кафе смогут работать в любое время, будут открыты ночные клубы, а количество участников массовых мероприятий не будет ограничено. Также датчанам не надо будет носить маски и предъявлять сертификаты о вакцинации, чтобы их пускали в общественные места.
При этом в Дании еще как минимум на четыре недели сохранят требование о предъявлении ПЦР-тестов для людей, прибывающих из стран с высоким уровнем заболеваемости.
Все эти действия предпринимаются несмотря на то, что количество заболевших в стране продолжает увеличиваться. В правительстве объяснили свое решение очень высоким уровнем вакцинации среди датчан, а также низким числом госпитализаций. Глава Минздрава Дании Магнус Хойнике подчеркнул, что с 1 февраля ковид больше «не будет считаться заболеванием, опасным для общества».
Нидерланды: открывают кафе и рестораны
Население: 17,6 миллиона
Ежедневное количество новых случаев: 55,2 тысячи; продолжает расти
В Нидерландах ограничения, введенные в декабре из-за омикрона, стали одними из наиболее жестких в Европе. В стране фактически объявили локдаун — было закрыто все, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости.
С 15 января на фоне общественного давления власти разрешили открыться магазинам, фитнес-центрам, парикмахерским и секс-шопам — однако при этом оставили закрытыми кафе, бары и рестораны, а также музеи и выставки. Это вызвало еще большее недовольство жителей страны — в некоторых городах прошли протесты, которые разгоняли силами спецназа. 19 января акцию протеста провели десятки музеев и концертных залов: в них устроили временные парикмахерские и маникюрные салоны.
В итоге правительство пошло на уступки и с 26 января разрешило открыться учреждениям культуры, кинотеатрам и заведениям общественного питания. При этом премьер-министр страны Марк Рютте подчеркнул, что, снимая ограничения, правительство «идет на риск», так как заболеваемость продолжает расти высокими темпами.
Великобритания: отменяет маски в общественных местах
Население: 67,1 миллиона
Ежедневное количество новых случаев: 92,0 тысячи; снижается
Великобритания первой из всех стран Европы столкнулась с омикроном: резкий рост заболеваемости там начался еще в середине декабря, а в первую неделю января достиг пиковых значений в 190-200 тысяч случаев в день, после чего достаточно быстро пошел на спад.
На этом фоне премьер Борис Джонсон объявил, что с 27 января в Англии ношение масок в общественных местах станет рекомендованным, а не обязательным. Требование предъявлять сертификат о вакцинации при входе на массовые мероприятия также будет отменено — оно оставлено на усмотрение владельцев площадок. На похожие меры пошла и Северная Ирландия: там власти оставили требование о сертификатах только для ночных клубов, которые должны открыться в ближайшее время.
Вслед за этим правительство Великобритании сообщило о смягчении ограничений на границе — полностью привитые путешественники смогут с 11 февраля въезжать в страну без ограничений, а для непривитых отменят обязательную самоизоляцию, заменив ее тестами.
Отмена ограничений в Великобритании происходит на фоне скандала вокруг Бориса Джонсона: его обвиняют в проведении вечеринок в собственной резиденции во время локдаунов. Критики премьер-министра считают, что отменой ограничений он хочет отвлечь внимание от допущенных им нарушений. Скотланд-Ярд начал расследование действий Джонсона.
Норвегия: возвращает алкоголь в бары
Население: 5,4 миллиона
Ежедневное количество новых случаев: 19,4 тысячи; продолжает расти
В Норвегии с 26 января смягчили требования для приезжающих из-за границы: теперь обязательный карантин для непривитых не требуется, им достаточно предъявить отрицательный тест и сделать еще один уже после въезда в страну. Это касается и российских туристов, привитых отечественными вакцинами, так как Норвегия вакцинированными считает только тех, кто привился препаратами, одобренными ВОЗ.
С 14 января в Норвегии также отменили запрет на продажу алкогольных напитков в барах и ресторанах. Эта мера была введена в середине декабря и сильно ударила по индустрии — многие заведения из-за невозможности продавать алкоголь в период праздников были вынуждены закрыться, в связи с чем запрет подвергался жесткой критике. Теперь вместо этого власти ограничили время работы баров, а также количество человек за одним столиком в заведении, где употребляют алкоголь.
ЕС: снимает запрет на перемещения между странами
Совет ЕС 24 января объявил, что с 1 февраля прекращает свое действие принцип деления стран на группы по уровню заболеваемости, введенный в конце 2020 года.
До сих пор при въезде из стран ЕС, где заболеваемость была высокой, другие страны могли требовать от путешественников сдать тест или пройти карантин. Теперь Брюссель требует обращать внимание только на иммунный статус конкретного путешественника, а не на страну, откуда он прибыл. Для обладателей европейских ковид-сертификатов отныне не должно быть вообще никаких ограничений на передвижение, а непривитым, чтобы попасть из одной страны ЕС в другую, достаточно будет сделать ПЦР-тест.
Многие российские СМИ восприняли новые рекомендации Совета ЕС как разрешение на въезд в Евросоюз для всех непривитых путешественников, в том числе из России. Однако это не так: рекомендации касаются только поездок внутри самого Евросоюза. ЕС еще продолжает обсуждать смягчение ограничений на въезд из стран, не входящих в сообщество.