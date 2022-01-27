Австрия: отменяет локдаун для невакцинированных

Население: 8,9 миллиона

Ежедневное новых случаев: 25,8 тысячи; продолжает расти

В Австрии с 31 января перестанет действовать один из самых жестких в Европе локдаунов для непривитых. С середины ноября тем, кто не вакцинировался, разрешалось выходить из дома только в продуктовый магазин, аптеку или на прогулку. Власти объяснили отмену режима тем, что более не ожидают перегрузки больниц и отделений интенсивной терапии.

При этом на следующий день после отмены локдауна в Австрии вступит в действие закон об обязательной вакцинации — первый в своем роде в Европе. В правительстве пообещали, что письменно известят каждое домохозяйство страны о новых требованиях, чтобы у каждого была возможность привиться. До сих пор вакцинацию не прошли около полутора миллионов австрийцев.

С середины марта полиция начнет проверять у людей наличие сертификата о вакцинации, штраф за его отсутствие составит до 600 евро. От обязательной прививки освобождены дети и подростки, беременные женщины, недавно переболевшие и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.