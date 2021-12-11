Рейтинг Бориса Джонсона рухнул из-за вечеринки на прошлое Рождество, о которой узнали СМИ Обычным британцам тогда запрещали навещать даже умирающих родственников

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Justin Tallis / AP / Scanpix / LETA

Правительству Великобритании, вероятно, в ближайшее время придется объявить о новых ограничениях, связанных с приходом в страну очередной волны ковида. К 11 декабря, сообщает «Би-би-си», только штаммом омикрон заразились 633 человека — а всего 10 декабря положительный тест на инфекцию сдали больше 58 тысяч. The Guardian сообщает, что правительство уже 18 декабря планирует объявить новые ограничительные меры, если количество заражений превысит определенный порог. Среди этих мер — более длительный карантин для контактных лиц, обязательное ношение масок в помещениях, в том числе в пабах и ресторанах, и потенциальные ограничения на социальные контакты.

Приход новой волны и возможное ужесточение антиковидных мер совпали с политическим скандалом, в центре которого оказался премьер-министр Борис Джонсон. СМИ выяснили, что год назад, когда в стране действовали строгие ограничения, члены его правительства устроили вечеринку в его резиденции на Даунинг-стрит. И теперь, когда 8 декабря Джонсон объявлял о новых ограничениях, пресса писала, что его моральный авторитет подорван. Скандал развивался так:

30 ноября газета Daily Mirror написала, что 18 декабря прошлого года в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, прошла рождественская вечеринка с участием 40-50 человек. В этот момент в Лондоне уже два дня действовал строгий локдаун с полным запретом на встречи в помещениях. А на следующий день после вечеринки, про которую писала газета, Джонсон на пресс-конференции объявил, что рождественские праздники фактически отменяются в связи с ужесточением локдауна на время каникул. Но на публикацию Daily Mirror в пресс-службе аппарата премьера заявили, что никаких правил во время вечеринки нарушено не было.

На протяжении последующих нескольких дней пресс-служба и члены кабинета министров, включая самого Бориса Джонсона, продолжали отрицать существование какой-либо вечеринки, которая бы нарушала действующие в тот момент правила, а статьи в СМИ называли «спекуляциями о событиях прошлого года». В Скотленд-Ярде заявили, что получили многочисленные жалобы на «якобы нарушения ограничительных мер в правительственном здании» в декабре 2020 года, но расследовать их задним числом не намерены.

7 декабря телеканал ITV опубликовал видеозапись репетиции брифинга в пресс-центре резиденции премьера, на которой советники Бориса Джонсона, в том числе его пресс-секретарь Аллегра Стрэттон, шутят по поводу того, как им отвечать на неудобные вопросы журналистов о прошлогодней вечеринке. На этом видео Стрэттон со смехом удивляется: «А правда, как отвечать?» Затем она говорит, что это была вовсе не вечеринка, а деловая встреча с вином и сыром, но без социальной дистанции.

На следующий день, 8 декабря, все члены кабинета министров отменили интервью с журналистами. Ведущие в студии комментировали события в присутствии пустых кресел для гостей. Ближе к вечеру Аллегра Стрэттон со слезами на глазах ушла в отставку, извиняясь за неуместные шутки на опубликованном ранее видео. Во время парламентской сессии Борису Джонсону тоже пришлось извиняться — но не за вечеринку, наличие которой он так и не признал, а за видео, всплывшее в СМИ.

9 декабря стало известно, что парламентское расследование будет касаться не только вечеринки на Даунинг-стрит 18 декабря 2020 года, но и двух других праздничных мероприятий с нарушением коронавирусных правил — одного в том же здании в ноябре и другого в министерстве здравоохранения в декабре 2020 года.

10 декабря СМИ сообщили, что на той самой вечеринке 18 декабря «с вином и играми» не просто присутствовал заместитель главы премьерской пресс-службы Джек Дойл, но и выступал там с поздравительными речами и раздавал награды. А The Times написала, что вечеринка не была спонтанной, а готовилась за несколько недель до этого. Самого Джонсона на этом мероприятии не было, но его бывший советник Доминик Каммингс, уволившийся со скандалом в прошлом году, уверяет, что премьер отмечал Рождество на собственной квартире в резиденции.

На фоне скандала рейтинг Бориса Джонсона, по версии социологической службы YouGov, уже скатился до низшей точки с начала карьеры (29%), а антирейтинг составил рекордные 59 пунктов. В СМИ появляются гневные реплики людей, которые не могли посетить своих умирающих от ковида родственников даже в больницах, пока подчиненные Бориса Джонсона развлекались в обход запретов для всех остальных.

«Пока миллионам британцев приходилось отменять свои планы и проводить Рождество в одиночестве, не имея возможности ни отметить праздник, ни попрощаться с умирающим близким в больнице, премьер-министр нарушил собственные правила, разрешив пьянку на Даунинг-стрит, 10. Они нарушили правила. Они врали. Теперь они смеются над вами» Либерально-демократическая партия Великобритании

Активнее всех Бориса Джонсона обвиняют либерал-демократы, претендующие на парламентское место уволившегося после обвинений в коррупции депутата от Консервативной партии Оуэна Паттерсона. Но против премьера открыто выступают уже и соратники по партии. СМИ пишут о самой крупной внутрипартийной оппозиции Джонсону с начала его премьерского срока. От партийного вотума недоверия Джонсона спасает лишь отсутствие явного кандидата на замену, пишет Bloomberg.

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Алексей Ковалев