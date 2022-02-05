В России за сутки выявили более 177 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции

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За прошедшие сутки в России зафиксировано 177 282 новых случай коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это очередной максимум с начала пандемии. Рекордные показатели суточной заболеваемости фиксируются ежедневно с 21 января.

В Москве выявлено 22 444 новых случая COVID-19 за сутки, в Санкт-Петербурге — 21 780.

Всего с начала пандемии зафиксировано 12 630 047 случаев коронавирусной инфекции. 334 753 человека, у которых был подтвержден ковид, умерли, в том числе 714 человек за прошедшие сутки.

В России рекордные показатели суточной заболеваемости фиксируются ежедневно с 21 января на фоне распространения в стране варианта коронавируса — омикрон.