РИА Новости: в Москве перестали требовать повторный ПЦР-тест на коронавирус после выздоровления

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Москве у людей, болевших COVID-19, перестали брать повторный ПЦР-тест на коронавирус после выздоровления, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные поликлиники.

В одной поликлинике сказали, что после карантина не нужно делать повторный ПЦР-тест, в другой сообщили, что повторные тесты «сейчас никто не берет», а карантин закроется автоматически.

В колл-центре по коронавирусу в Москве журналистам предоставили противоречивую информацию: один оператор сообщил, что, по имеющейся информации, повторный ПЦР-тест должны взять на 10-11 день, другой оператор сказал, что повторный тест не берут с 24 января.

В департаменте здравоохранения Москвы пока это не комментировали.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

В России, начиная с 21 января, каждый день регистрируют максимальное число заболевших ковидом. По состоянию на утро 3 февраля в России выявили более 155 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Рост наблюдается на фоне распространения варианта коронавируса омикрон, к концу января ставшего доминирующим в России.

В январе власти сократили срок карантина после контакта с больным ковидом с 14 до 7 дней. Сейчас карантин для людей, контактировавших с заболевшими, планируют отменить совсем.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!