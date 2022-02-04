«Комитет против пыток» попросил СК и Генпрокуратуру проверить высказывания Кадырова

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Правозащитная организация « » направила обращения к руководителям Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ с просьбой проверить законность высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается на сайте организации.

Правозащитники также попросили проверить высказывания депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и представителей правительства республики.

В «Комитете против пыток» считают недопустимой риторику чиновников, связанную с запугиванием и призывами к применению насилия к гражданам, а также прекращению деятельности правозащитников и СМИ. Организация отметила, что ранее похожие высказывания Кадырова «воспринимались как одобрение или призыв к противоправным действиям».

Мы всерьез обеспокоены тем, что в России культивируется вседозволенность чеченских властей при молчаливом согласии центральных органов власти. Заявления, сделанные в адрес «Комитета против пыток», независимых СМИ и «Новая газета», журналиста Елены Милашиной и члена СПЧ Игоря Каляпина выходят за рамки допустимого и законного, они могут привести к трагическим последствиям не только для указанных организаций и конкретных людей, но и для всего российского общества.

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Руководство Чечни выступило с резкими заявления на фоне семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

Рамзан Кадыров назвал журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы задержать их. Он также призвал возбудить дело против «Дождя» и «Новой газеты», тоже назвав их «террористами» и «пособниками террористов». В свою очередь депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что у него «вражда и кровная месть» с семьей Янгулбаева.

В Кремле слова Кадырова о Каляпине и Милашиной называли «выражением личного мнения», а оценивать действия депутата отказались, отметив, что это функция думского комитета по этике.

После заявлений руководства Чечни «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы», «Медуза» и другие СМИ призвали руководство России отреагировать на ситуацию. Милашина объявила, что временно уедет из страны.

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