DPA: бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вошла в число кандидатов на пост генсека НАТО

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Тереза Мэй, возглавлявшая правительство Великобритании в 2016-2019 годах, вошла в число возможных кандидатов на пост нового генерального секретаря НАТО. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в альянсе.

Помимо Мэй, на должность главы НАТО могут претендовать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Ожидается, что нового генсека НАТО выберут на саммите альянса в июне 2022 года. Его кандидатуру должны одобрить все 30 стран альянса.

С 2014 года НАТО возглавляет бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. 4 февраля было объявлено, что его избрали главой Центробанка Норвегии. Столтенберг перейдет на новую должность в сентябре 2022 года.

НАТО — один из участников нынешнего обострения вокруг Украины, к границам которой стянуты российские войска. Россия требует, чтобы альянс прекратил расширение на восток и дал обязательства не принимать в свои ряды Украину.

В январе НАТО и США провели переговоры с Москвой по поводу требуемых гарантий безопасности, а затем предоставили письменные ответы на инициативу Москвы. Президент России Владимир Путин заявил, что «принципиальные российские озабоченности» в этих ответах были проигнорированы.

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