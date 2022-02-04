Йенс Столтенберг назначен главой Банка Норвегии. Пост генсека НАТО он покинет в конце сентября

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Йенс Столтенберг, занимающий в настоящее время пост генерального секретаря НАТО, избран главой Центробанка Норвегии. О таком решении, сообщает Reuters, объявило правительство Норвегии.

Глава Банка Норвегии должен смениться 1 марта. Однако Столтенберг ранее заявил, что будет оставаться на посту генсека НАТО до конца сентября, когда истекает очередной срок его полномочий.

Таким образом, с марта по сентябрь у ЦБ Норвегии будет временный руководитель. Им станет заместитель главы Банка Норвегии Ида Волден Бахе. Она считалась основной соперницей Столтенберга в борьбе за пост главы Центробанка.

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Йенс Столтенберг — экономист по образованию, бывший премьер-министр Норвегии. Пост генсека НАТО он занимает с октября 2014 года. О согласии баллотироваться на пост главы ЦБ Норвегии Столтенберг заявил в середине декабря.

Оппозиция раскритиковала выбор кандидатуры Столтенберга, считая, что назначение на эту должность бывшего премьер-министра может повлиять на независимость Центробанка.

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