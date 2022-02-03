Глава Верховного суда Чечни предложил лишить неприкосновенности судью Янгулбаева, семье которого угрожал Кадыров

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Председатель Верховного суда Чечни Алавдин Гардалоев попросил прекратить отставку судьи Сайди Янгулбаева. Это предложение рассмотрят 3 февраля на заседании квалификационной коллегии судей республики.

В случае его принятия Янгулбаев лишится принадлежности к судейскому сообществу и личной неприкосновенности.

По федеральному закону «О статусе судей», отставку можно прекратить в случае выявленных нарушений при исполнении полномочий, несоблюдении судейского кодекса, несовместимой со статусом судьи деятельности, обвинительного приговора или смерти судьи.

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В конце января судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев, проживавший последние годы в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью после того, как его супругу Зарему Мусаеву задержали и увезли в республику вооруженные люди в масках, назвавшиеся чеченскими силовиками. Самого Янгулбаева не тронули из-за судейской неприкосновенности. Мусаевой в Чечне сначала вменили административный арест за мелкое хулиганство, а затем предъявили уголовное обвинение в применении насилия к представителю власти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и требовал их задержать или уничтожить в случае оказания сопротивления. Сыновья Янгулбаева давно проживают за границей. Один из них Ибрагим Янгулбаев связал преследование своей семьи с тем, что он администрировал оппозиционные чеченские паблики.

2 февраля в Грозном состоялся многотысячный митинг против семьи Янгулбаевых. Мероприятие было заявлено как несогласованное, но на нем выступали чеченские официальные лица, а полиция никого не разгоняла.

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