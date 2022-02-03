Чеченский суд лишил Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке и неприкосновенности

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Коллегия судей в Чечне лишила бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за лишения статуса Янгулбаев лишится и .

Из-за неприкосновенности Янгулбаева чеченские силовики, ворвавшиеся в квартиру бывшего судьи в Нижнем Новгороде, не смогли увезти его в Чечню на допрос. При этом они увезли жену Янгулбаева — после этого в Грозном ее обвинили в нападении на полицейского и отправили под арест.

Янгулбаев после похищения его жены уехал из России вместе с дочерью.

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