Чеченский суд лишил Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке и неприкосновенности
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Коллегия судей в Чечне лишила бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке. Об этом сообщает РИА Новости.
Из-за лишения статуса Янгулбаев лишится и неприкосновенности.
Из-за неприкосновенности Янгулбаева чеченские силовики, ворвавшиеся в квартиру бывшего судьи в Нижнем Новгороде, не смогли увезти его в Чечню на допрос. При этом они увезли жену Янгулбаева — после этого в Грозном ее обвинили в нападении на полицейского и отправили под арест.
Янгулбаев после похищения его жены уехал из России вместе с дочерью.