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Чеченский суд лишил Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке и неприкосновенности

Источник: РИА Новости

Коллегия судей в Чечне лишила бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за лишения статуса Янгулбаев лишится и неприкосновенности.

Из-за неприкосновенности Янгулбаева чеченские силовики, ворвавшиеся в квартиру бывшего судьи в Нижнем Новгороде, не смогли увезти его в Чечню на допрос. При этом они увезли жену Янгулбаева — после этого в Грозном ее обвинили в нападении на полицейского и отправили под арест.

Янгулбаев после похищения его жены уехал из России вместе с дочерью.

Власти Чечни против семьи Янгулбаевых

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