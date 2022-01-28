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В Петербурге задержали Александра Коновалова — предпринимателя, инициатора бойкота QR-кодов со стороны городских заведений. Об этом изданию «Бумага» сообщили невестка бизнесмена Анжелика Гетше и его адвокат Иван Лялицкий.

Управление СК по Петебургу сообщило, что Коновалова подозревают в посредничестве во взятке (часть 2 статьи 291.1 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы).

По версии следствия, в сентябре 2021 года Коновалов передал сотрудникам одного из отделов полиции Петербурга взятку в 50 тысяч рублей от управляющей кафе, где в ходе проверки были «правомерно изъяты» кальяны и табачные изделия. Взамен управляющей вернули изъятое имущество.

Адвокат Коновалова связал задержание предпринимателя с его «активной деятельностью в соцсетях и в жизни». Сам Коновалов, когда его вывели из дома, чтобы отвезти на допрос в СК, заявил изданию «Mash на Мойке», что невиновен. «Пусть петербургские бары не бросают бороться с QR-кодами», — добавил он.

Александр Коновалов — бывший сотрудник МВД, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов. В СМИ его называли «куратором нелегальной торговли в Петербурге», за деньги помогавшим кафе, барам, салонам красоты и другим заведениям работать в обход законов.

В декабре 2020 года Коновалов заявил об организации проекта «Карта сопротивления». Он представлял собой карту заведений общепита, которые решили работать вопреки ограничениям, введенным из-за пандемии на новогодние праздники. Тогда некоторые заведения заявили, что их добавили на карту без их ведома. В итоге Коновалов удалил карту, заявив, что власть услышала требования бизнеса.

В январе 2022 года, после того, как в Петебурге ввели QR-коды при посещении магазинов и кафе, Коновалов опубликовал в инстаграме список кафе и ресторанов, отказавшихся проверять QR-коды у посетителей (на 28 января в этом списке было 176 заведений). Власти Петербурга устроили рейд, в ходе которого некоторые заведения из списка были опечатаны. СК возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемических правил.

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