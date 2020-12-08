Владельцы петербургских баров создали «Карту сопротивления». Они будут работать в праздники, несмотря на запрет властей

Несколько десятков баров и кафе Санкт-Петербурга выступили против ограничительных мер, введенных властями города из-за пандемии на новогодние праздники. Заведения объявили, что не признают постановление № 121 администрации Петербурга и продолжат свою работу в штатном режиме.

Список заведений опубликован на сайте «Карта сопротивления».

Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются. Некоторые заведения работают с закрытой дверью.

Организатор проекта, предприниматель Александр Коновалов заявил РБК, что к проекту присоединилось уже около 200 заведений. «Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются. Какие бы санкции не были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна», — сказал он.

В администрации города слова предпринимателей о том, что бизнес таким образом убивают, назвали «риторической драматизацией». «Работа ресторанов не остановлена, они продолжают работать на доставку, им предложены коллаборации с уличными городскими мероприятиями», — сказали РБК в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

В связи с распространением коронавирусной инфекции с 31 декабря по 3 января в Петербурге запрещена работа ресторанов, кафе и баров. С 4 по 10 января они могут работать только до семи часов вечера. Музеи, выставки и концертные залы не будут работать все новогодние каникулы. Власти города также прямо попросили жителей других регионов воздержаться от поездок в Санкт-Петербург.