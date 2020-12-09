В Петербурге полиция, СК и Росгвардия устроили рейд по барам после отказа части заведений закрыться на Новый год Силовики применили дубинки. Вице-губернатор назвал насилие обязанностью полиции

Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом в ночь на 9 декабря провели рейд по городским барам. Как сообщил СК, в трех заведениях были обнаружены нарушения антикоронавирусных мер (возможно, речь идет о заведениях, которые, вопреки запрету властей, работали после 23:00).

Предприниматель Александр Коновалов, которого называют куратором нелегальной торговли Петербурга, рассказал «Фонтанке», что рейд затронул, в частности, бар Commode на улице Рубинштейна. По его словам, сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в помещение и забрали в полицию четырех человек (позднее «Фонтанка» уточнила, что их было трое). Издание также выложило видео, на котором силовики бьют людей в баре ногами и дубинками; еще несколько человек лежат лицом в пол.

Управляющая Commode Оксана Василенко сказала «Фонтанке», что бар работал за закрытыми дверями, но один из посетителей, вероятно, был «подставным человеком». По ее словам, когда проверяющие позвонили в дверь, он хотел открыть ее. Работники заведения попытались его остановить, но «не били и не скручивали», подчеркнула Василенко. После этого дверь в бар стали ломать — вероятно, из-за звуков потасовки, считает управляющая.

«Они [силовики] не вошли, они вбежали агрессивно с криками и начали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не исполнял, получал дубинкой со всего размаха. Ничего не рассказывали, не говорили, лицом в пол и дубинкой сверху, девчонкам и парням досталось», — сказала Василенко. По ее словам, в баре было около 20 человек, в том числе восемь сотрудников. Некоторым удалось убежать, на остальных были составлены протоколы. В полицию забрали троих сотрудников бара, которые пытались остановить «подставного человека».

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил «Фонтанке», что в баре находились полицейский и сотрудник комитета мэрии по контролю за имуществом. По словам чиновника, силовики применили силу из-за того, что их не выпускали из бара. Елин добавил, что «насилие для рестораторов в отношении жителей неприемлемо», а вот «со стороны полиции насилие — это обязанность». «В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка», — заявил вице-губернатор.

Смольный хочет закрыть бары и рестораны на Новый год. Часть заведений отказалась подчиняться

В начале декабря власти Петербурга объявили, что из-за коронавируса ресторанам, кафе и барам будет запрещено работать с 31 декабря по 3 января, а с 4 по 10 января они должны будут закрываться в семь часов вечера. Музеи, выставки и концертные залы не будут работать все новогодние каникулы. Позднее выяснилось, что театры продают билеты на новогодние представления вопреки запрету — и Смольный потребовал от них срочно изменить репертуарные планы. Так власти, помимо прочего, надеются избежать новогоднего наплыва туристов в город.

Рестораторы начали бунтовать против новых ограничений. Предприниматель Александр Коновалов 8 декабря заявил об организации проекта «Карта сопротивления» — он публикует список заведений, которые отказались закрыться. К проекту уже присоединились несколько десятков точек, которые отказываются соблюдать ограничения Смольного. «Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются. Какие бы санкции не были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения», — сказал он РБК.

За предпринимателей неожиданно вступился петербургский бизнесмен , связанный в том числе с ресторанным бизнесом. «Безусловно, у города есть трудности, и эти трудности связаны с коронавирусом. Рестораторы уже год как находятся в аду и, начиная с апреля месяца, на краю гибели. <…> И поэтому, конечно же, нельзя оставлять незамеченным их крик о помощи и необходимо вступать с ними в диалог», — процитировала слова Пригожина его пресс-служба.

В свою очередь Кремль отказался вмешиваться в конфликт петербургских рестораторов и чиновников. 9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протесты рестораторов — «это сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности». Вместе с тем, Песков признал, что рестораны несут большие потери и призвал «выстраивать диалог».

По официальным данным, сейчас в Петербурге больше 60 тысяч зараженных коронавирусом. Ежедневный прирост превышает три тысячи случаев. 7 декабря губернатор Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе близка к «красной черте», за которой — «отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим».

Ольга Корелина