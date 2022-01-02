В Петербурге начали требовать QR-коды при посещении магазинов и кафе

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В Санкт-Петербурге с 2 января 2022 года начала действовать система QR-кодов для посещения магазинов, ресторанов и кафе. Об этом сообщило петербургское издание «Фонтанка».

Требование QR-кодов не распространяется на продовольственные магазины, магазины товаров первой необходимости, магазины без торгового зала, аптеки, автозаправки, производственные столовые и кафе на территории вокзалов и аэропортов.

Во всех остальных заведениях розничной торговли и общепита посетители теперь должны предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный ковид, либо справку о медицинском отводе от вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

О введении системы QR-кодов власти Петербурга объявили еще в октябре. После этого QR-коды уже сделали обязательным при посещении музеев, театров, концертных залов, кинотеатров, бассейнов фитнес-центров, гостиниц. QR-коды для магазинов и ресторанов изначально хотели ввести с 1 декабря, но позднее этот срок дважды переносили.

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По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Санкт-Петербург удерживает второе место после Москвы по количеству выявляемых случаев коронавируса. За последний день в городе выявили почти 1500 новых заболевших, заболеваемость в городе идет на спад.

В ноябре правительство предложило два законопроекта об использовании QR-кодов — в общественных местах и при международных и междугородних поездках. Проект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения Госдумы, документ о QR-кодах в общественных местах был принят в первом чтении.

Предложение ввести QR-коды в общественных местах и особенно на транспорте вызвало неодобрение у многих россиян. «Национальный индекс тревожностей» показал, что в 2021 году жители РФ стали бояться QR-кодов и вакцинации против коронавируса больше самой инфекции.

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