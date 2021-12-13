Госдума не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале, что парламент планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов для междугородних и международных поездок в самолетах и поездах. 13 декабря этот вопрос обсудит Совет Госдумы.

Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны.

Володин также напомнил, что 9 декабря президент России Владимир Путин сказал на заседании СПЧ, что российские власти постараются не допустить «никаких опрометчивых решений» по поводу QR-кодов. Путин отметил, что нужно внимательно посмотреть на «ограничения, связанные с использованием транспортных средств… чтобы не ограничить права людей».

На рассмотрении Госдумы останется второй законопроект — о введении QR-кодов для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры.

Первоначально в Госдуме планировали, что оба законопроекта о QR-кодах рассмотрят 16 декабря.

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