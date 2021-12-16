Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о введении в России обязательных QR-кодов для посещения общественных мест.

За документ проголосовали 329 депутатов, 87 выступили против, еще один парламентарий воздержался.

Также депутаты приняли специальное постановление, рекомендовавшее правительству РФ проработать вопросы применения закона ко второму чтению.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова уже анонсировала нормативные акты к законопроекту, которые в частности уточнят механизм работы QR-кодов для привитых иностранными вакцинами и переболевшими ковидом неофициально.

Законопроект вводит систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенный ковид, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, учреждений культуры и массовых мероприятий. Вместе с ним правительство РФ разрабатывало законопроект об обязательных QR-кодах для железнодорожных поездок и авиаперелетов. Госдума решила снять его с рассмотрения, сославшись на негативные отзывы граждан.

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