Голикова объявила о выдаче QR-кодов россиянам, привитым иностранными вакцинами. А также тем, кто перенес ковид, не обращаясь к врачам

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, смогут сдать и получить ковид-сертификат сроком на полгода, пишет РИА Новости. Точно так же сертификат получат россияне, которые привились вакциной «Спутник V» в других странах.

Также, по словам Голиковой, с 2022 года QR-коды смогут получить люди с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые не обращались за медицинской помощью. Чтобы получить сертификат, им нужно будет сдать анализ на антитела. QR-код будет действовать один год.

Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет».

Тот, кто не сдавал ПЦР-тест, но предполагает, что переболел ковидом, также сможет получить сертификат, сдав тест на антитела, но срок его действия будет ограничен шестью месяцами.

Иностранные вакцины от коронавируса не признаны в России, при этом в Краснодарском крае и Ленинградской области местные власти объявили о частичном признании иностранных сертификатов о вакцинации. Минздрав РФ проводит экспертизу нескольких иностранных вакцин, производители которых подали заявки на регистрацию в России.

16 декабря Госдума планирует начать рассматривать законопроект о QR-кодах, необходимых для посещения общественных мест. От второго законопроекта — о QR-кодах в поездах и самолетах — в парламенте решили отказаться.

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