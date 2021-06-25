На курорты Краснодарского края пустят привитых иностранными вакцинами

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Отели, санатории и другие места отдыха в Краснодарском крае, где с 1 августа начнут заселять только людей, сделавших прививку от коронавируса, будут принимать сертификаты о вакцинации иностранными препаратами. Такие разъяснения дало краевое управление Роспотребнадзора.

«Каких-либо запретов на иностранные вакцины нет. Привитых иностранными вакцинами будут размещать при наличии сертификата с переводом на русский язык », — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кодратьев сообщил, что с 1 июля в местные отели и санатории начнут селить только тех, у кого есть сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на ковид, а начиная с 1 августа — только вакцинированных.

На следующий день глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила, чтобы на курорты Кубани также пускали людей, переболевших ковидом, и тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям.

Обновление. В администрации Краснодарского края в ответ на слова Поповой заявили: «Если человек недавно переболел коронавирусом и это является противопоказанием к прививке, отметку об этом должен сделать врач в справке о медицинском отводе к вакцинации».

По предварительной оценке Ассоциации туроператоров России, из-за новых ограничений россияне стали отказываться от отдыха в Краснодарском крае и аннулировали 30% бронирований на июль и более 70% на август. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в городе нет массовой отмены бронирований.

В Краснодарском крае, утверждает Анна Попова, удается сдерживать эпидемиологическую ситуацию, «но она остается напряженной».

В июне в России начался резкий подъем заболеваемости ковидом, вызванный штаммом коронавируса дельта. На этом фоне в ряде регионов России, в том числе в Москве и Краснодарском крае, ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. В Бурятии на две недели ввели локдаун.

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