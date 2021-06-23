В Бурятии объявили локдаун из-за коронавируса

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Власти Бурятии объявили о введении локдауна на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

С 27 июня по 11 июля в регионе объявили режим нерабочих дней, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. На это время работу прекратят все предприятия, кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, аптек, общественного транспорта, СМИ и жилищно-коммунальных служб.

Допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала, будет ограничен.

«Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», — сообщили в оперштабе.

Уровень заболеваемости ковидом в Бурятии увеличивается с середины мая. Для сравнения: 19 мая в регионе выявили 37 новых случаев заражения за сутки, а 23 июня — 255 случаев за сутки.

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