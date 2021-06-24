На курорты Краснодарского края с 1 августа будут пускать только вакцинированных

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае с 1 июля в отели, санатории и детские лагеря начнут селить гостей только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор края Вениамин Кодратьев.

С 1 августа эта мера ужесточится — в отели будут заселять только при наличии сертификата о вакцинации.

«Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — отметил чиновник.

В июне в России начался резкий подъем заболеваемости ковидом, вызванный штаммом . В Москве, ставшей лидером среди российских регионов по распространению нового штамма, вводился режим нерабочих дней. 16 июня в городе объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Вслед за Москвой о таких же мерах объявили несколько других регионов. В Бурятии ввели локдаун на две недели.

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