«Национальный индекс тревожностей»: россияне стали бояться QR-кодов и вакцинации больше самого коронавируса

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Основным источников тревог в 2021 году стала пандемия и все, что с ней связано, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей», агентством КРОС. Но если в 2020 году россиян в первую очередь беспокоил риск заражения, то в 2021-м главным стал страх перед введением системы QR-кодов.

Фобия QR-кодов лидирует в 70 регионах и вошла в первую тройку еще в 12 субъектах РФ. Только в Дагестане, Ингушетии и на Чукотке эта тревога уступает другим.

Следом идут страх вакцинации от COVID-19 (вошла в тройку лидеров в 68 регионах) и опасения из-за самого вируса (в тройке лидеров в 46 регионах). Тревога из-за роста числа жестоких преступлений и страх инфляции замыкает условный рейтинг и входит в число первых трех страхов в 36 и 18 регионах соответственно.

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Тревога, связанная с коронавирусом и ростом цен, беспокоила жителей России в течение всего 2021 года, следует из исследования. Страх жестоких преступлений появился в третьем квартале на фоне стрельбы в Пермском университете и других резонансных убийств. В первом квартале россияне также беспокоились из-за разгона протестных акций, во втором и третьем — климатических проблем, в первом и третьем — давления государства на соцсети, в первом и четвертом — внешнеполитической напряженности.

Согласно исследованию, больше других «тревожились» в 2021 году жители Москвы, Петербурга и Вологодской области. Их беспокоили коронавирус и инфляция. За ними в рейтинге идут жители Пермского края (больше тревожились из-за жестоких преступлений), Архангельской (нашествие волков), Новгородской (политические потрясения) и Тюменской областей (преступления), Крыма и Краснодарского края (погодные аномалии). К «невозмутимым» регионам в этом году аналитики отнесли северокавказские республики, Якутию, Калмыкию, Сахалин и Чукотку.

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