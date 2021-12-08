«Левада-центр»: 76% россиян против введения QR-кодов для проезда в общественном транспорте

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76% жителей России относятся к введению QR-кодов в общественном транспорте отрицательно или скорее отрицательно, следует из .

Положительно или скорее положительно эту инициативу воспринимают 21% участников вопроса.

Предложение ввести QR-коды для посещения общественных мест поддерживают 30% респондентов. Против выступают 67%.

51% участников опроса считают маловероятными массовые выступления против введения QR-кодов в своем населенном пункте. 43% думают, что они возможны. 25% респондентов допустили, что могли бы принять в них участие.

Также участников опроса "Левада-центра" спросили об их отношении к обязательной вакцинации. 42% заявили, что поддерживают ее, 54% высказались против.

В ноябре правительство предложило сделать QR-коды обязательными для посещения общественных мест и междугородних поездок по всей России. Госдума начнет рассматривать соответствующие законопроекты в середине декабря.

Инициатива правительства вызвала критику в обществе. В телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина под постом о ней оставили больше 700 тысяч комментариев, в основном негативных.

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