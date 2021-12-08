«Левада-центр»: 76% россиян против введения QR-кодов для проезда в общественном транспорте
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76% жителей России относятся к введению QR-кодов в общественном транспорте отрицательно или скорее отрицательно, следует из опроса «Левада-центра».
Положительно или скорее положительно эту инициативу воспринимают 21% участников вопроса.
Предложение ввести QR-коды для посещения общественных мест поддерживают 30% респондентов. Против выступают 67%.
51% участников опроса считают маловероятными массовые выступления против введения QR-кодов в своем населенном пункте. 43% думают, что они возможны. 25% респондентов допустили, что могли бы принять в них участие.
Также участников опроса "Левада-центра" спросили об их отношении к обязательной вакцинации. 42% заявили, что поддерживают ее, 54% высказались против.
Среди тех, кто является противником обязательной вакцинации от коронавируса, преобладает мнение, что прививка от COVID-19 «должна быть добровольной; это личное дело каждого; обязательная вакцинация — нарушение прав человека» (таких порядка 37% от тех, кто не поддерживает обязательную вакцинацию). Еще 21% не доверяет вакцине, потому что она «новая, неизученная». Лишь 2% ответивших видят в обязательной вакцинации «заговор, геноцид, чипирование».
В ноябре правительство предложило сделать QR-коды обязательными для посещения общественных мест и междугородних поездок по всей России. Госдума начнет рассматривать соответствующие законопроекты в середине декабря.
Инициатива правительства вызвала критику в обществе. В телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина под постом о ней оставили больше 700 тысяч комментариев, в основном негативных.