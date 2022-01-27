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«Мемориал» выдвинули на Нобелевскую премию мира

Источник: Мемориал

Правозащитная организация «Мемориал» сообщила, что ее выдвинули на Нобелевскую премию мира. Организация узнала об этом от источника в парламенте Эстонии.

Инициатором выдвижения стало объединение депутатов парламента Эстонии, которое именуется как «Депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных РФ».

При выдвижении было решено не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать: «В глазах международной общественности „Мемориал“, у истоков которого стоял А. Д. Сахаров, един, „Международный мемориал“ и Правозащитный центр — его части».

28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а 29 декабря Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал». Ликвидацию инициировала прокуратура, заявившая, что организации нарушали законодательство об «иноагентах». Правозащитный центр «Мемориал» также обвинили в «оправдании терроризма и экстремизма». «Мемориал» отверг обвинения и заявил, что будет обжаловать судебные решения. ЕСПЧ потребовал приостановить исполнение вынесенных решений.

О ликвидации «Мемориала»

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