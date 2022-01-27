«Мемориал» выдвинули на Нобелевскую премию мира

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Правозащитная организация «Мемориал» сообщила, что ее выдвинули на Нобелевскую премию мира. Организация узнала об этом от источника в парламенте Эстонии.

Инициатором выдвижения стало объединение депутатов парламента Эстонии, которое именуется как «Депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных РФ».

При выдвижении было решено не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать: «В глазах международной общественности „Мемориал“, у истоков которого стоял А. Д. Сахаров, един, и — его части».

28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а 29 декабря Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал». Ликвидацию инициировала прокуратура, заявившая, что организации нарушали законодательство об «иноагентах». Правозащитный центр «Мемориал» также обвинили в «оправдании терроризма и экстремизма». «Мемориал» отверг обвинения и заявил, что будет обжаловать судебные решения. ЕСПЧ потребовал приостановить исполнение вынесенных решений.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!