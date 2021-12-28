«Мемориал» пообещал найти «законные способы» для продолжения работы
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«Международный Мемориал» выпустил официальное заявление относительно решения Верховного суда России ликвидировать организацию по требованию Генеральной прокуратуры.
Формальный повод, заявленный в иске Генеральной прокуратуры, — отсутствие на некоторых материалах ярлыка «иностранный агент». Во время слушания дела несостоятельность этих претензий была продемонстрирована с полной очевидностью.
Но сегодня в суде был наконец назван не формальный повод, а истинная причина ликвидации «Международного Мемориала»: Генеральная прокуратура утверждает, что мы неправильно трактуем советскую историю, «создаем лживый образ СССР как террористического государства», «обрушиваем критику на органы государственной власти». А государство, по мнению наших оппонентов, вне критики.
По мнению «Международного Мемориала», решение Верховного суда еще раз подтвердило, что история политического террора остается для России «острой проблемой современности».
Наша страна нуждается в честном и добросовестном осмыслении советского прошлого; в этом — залог ее будущего. Смешно полагать, что судебная ликвидация Международного Мемориала снимет этот вопрос с повестки дня.
"Международный Мемориал" заверил, что будет обжаловать решение Верховного суда. «И мы найдем законные способы продолжать нашу работу», — добавила организация.