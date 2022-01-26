«Вообще ни капли не удивили». Навальный прокомментировал свое внесение в список террористов и экстремистов

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В инстаграме Алексея Навального появился пост, в котором политик прокомментировал свое включение в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Сообщили новость: теперь я совсем-совсем террорист. То есть со вчерашнего дня официально внесен в список террористов. Вообще ни капли не удивили. Знаете почему? Потому что удивлялся я вчера и позавчера, когда читал новости о том, что какие-то подручные губернатора Кадырова… похитили в Нижнем Новгороде жену федерального судьи и волочили ее, босую, по снегу…

И читал я это все, приговаривая: «Блин, да не может такого быть», в том числе потому, что вот прямо сейчас передают в суд против меня за то, что я сказал судье фразу: «Вы полностью извратили уголовное право». Только сказал, никого не похищал, по снегу не волочил. Но — уголовное дело.

Навальный добавил, что в существующей российской системе власти может быть только «террористом». «Чему тут удивляться?» — добавил он.

Алексея Навального и ряд его ближайших соратников внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 25 января. Законодательство предусматривает заморозку банковских счетов людей из этого списка.

20 января в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде ворвались вооруженные люди и забрали Мусаеву. Женщину вывели из дома без обуви и верхней одежды. Позднее власти Чечни заявили, что Мусаева находится в спецприемнике по административному делу об оскорблении представителя власти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов», потребовал задержать их и «уничтожить», если они окажут сопротивление. Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Его сыновья уже давно живут за границей. Один из них связал преследование своей семьи с тем, что он администрировал оппозиционные чеченские паблики.

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