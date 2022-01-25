Навального и его соратников внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Росфинмониторинг внес политика Алексея Навального в свой перечень организаций и физлиц, в отношении которых «имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности».
Помимо Навального, в список попали его соратники, среди которых Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов и другие.
Законодательство предусматривает заморозку банковских счетов людей, попавших в список.
Мосгорсуд в июне 2021 года признал ФБК, штабы Навального и Фонд защиты прав граждан «экстремистскими организациями». Росфинмониторинг внес их в свои списки еще в апреле.
В сентябре 2021 года в отношении Навального и его сторонников возбудили уголовное дело о создании «экстремистского сообщества». Первой арестованной по этому делу стала Лилия Чанышева.