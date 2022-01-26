Посольство США в Киеве призвало американцев «рассмотреть возможность» немедленно покинуть Украину

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Посольство США в Украине призвало американских граждан к отъезду из страны. Сообщение об этом появилось на сайте дипмиссии.

Ситуация в сфере безопасности в Украине остается непредсказуемой, учитывая возросший риск военных действий со стороны России, и может ухудшиться незаметно. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность покинуть Украину сейчас, воспользовавшись коммерческим или частным транспортом.

Несколько дней назад Госдепартамент США заявил, что эвакуирует часть сотрудников американского посольства в Киеве, а также семьи всех сотрудников посольства. Кроме того, Госдепартамент призвал граждан США воздержаться от поездок в Украину.

Россия с весны 2021 года стягивает войска к украинским границам. На Западе ожидают, что это может закончиться военным вторжением в ближайшее время.

На фоне нарастания напряженности страны НАТО угрожают России санкциями и обсуждают возможную переброску дополнительных сил в Восточную Европу.

В России заявляют, что не собираются нападать на Украину. И обвиняют Киев в подготовке вторжения в Донбасс. 26 января «Единая Россия» попросила президента России Владимира Путина начать поставки оружия в самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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