CNN: США обсуждают с союзниками переброску трех тысяч военных в Болгарию, Румынию и Венгрию

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США и союзники обсуждают отправку дополнительного военного контингента в страны Восточной Европы в связи с угрозой вторжения России в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три осведомленных источника.

Предполагается, что войска могут быть отправлены в Болгарию, Румынию и Венгрию — по тысяче военнослужащих в каждую из этих стран.

23 января газета The New York Times сообщила, что министерство обороны США предложило президенту Джо Байдену отправить в страны Восточной Европы от одной до пяти тысяч американских военных с возможностью увеличения этой численности в 10 раз.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби позднее заявил, что в США приведены в состояние повышенной готовности 8,5 тысячи военнослужащих. Они могут быть в короткие сроки отправлены в Европу.

Страны НАТО обсуждают возможную переброску дополнительных сил в Восточную Европу в связи с отправкой российских войск к границам Украины. Кроме того, Россия проводит совместные учения в Беларуси. Российские власти настаивают на том, что не готовят вторжения в Украину и имеют полное право перемещать войска по территории России по своему усмотрению.

Партия «Единая Россия» 26 января обратилась к руководству страны с просьбой о поставках оружия в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Единороссы утверждают, что Украина готовит «агрессию» против ДНР и ЛНР.

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