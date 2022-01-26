«Единая Россия» попросила Путина начать поставки военной продукции в ДНР и ЛНР

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Партия «Единая Россия» инициировала обращение к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи в самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Как заявил глава фракции «Единой России» в Думе Владимир Васильев, в партии «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима».

«В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — сказал Васильев.

Идею начать поставки вооружений ЛНР и ДНР первым публично высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак — это произошло за несколько часов до заявления Васильева. Турчак объяснил необходимость поставок тем, что НАТО «накачивает» оружием Украину и «подталкивает украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!